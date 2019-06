Espanha destrona Portugal no solar. Iberdrola vai construir central com 600 MW

De acordo com o jornal El País, a Iberdrola pediu recentemente permissão ao ministério espanhol da Transição Ecológica para instalar na província de Cáceres aquela que virá a ser a maior central solar fotovoltaica da Europa, com 590 MW de potência instalada e um investimento de 300 milhões de euros. Este projeto foi revelado apenas três meses depois da inauguração na província de Badajoz de uma central com 500 MW de potência.

