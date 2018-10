Escalões do IRS não são atualizados em 2019. Famílias perdem poder de compra

A Proposta do Orçamento do Estado para 2019 não contempla nenhuma mexida nos escalões do IRS, nem sequer a atualização à taxa de inflação a que o atual governo habituou os contribuintes.

Depois de em 2018 ter alargado o número de escalões (de cinco para sete) e ajustado as respetivas taxas, o governo optou por mantê-los inalterados em 2019, não procedendo sequer à sua atualização em linha com a inflação esperada (1,4%).

Esta decisão acaba por ter impacto no imposto pago pelas famílias no final do ano e por penalizar os contribuintes que tenham algum aumento salarial.

Os escalões manterão assim os atuais valores e taxas.