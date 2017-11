Pub

Considerando o espaço único da UE, o ecossistema empreendedor europeu não tem ainda o dinamismo do seu congénere norte-americano, designadamente a sua capacidade de escalar startups inovadoras. Creio, aliás, que o grande desafio do ecossistema europeu, e por maioria de razão o português, é reunir talento, conhecimento e capital para desenvolver com sucesso processos de escalabilidade. Há um conjunto vasto de startups europeias de crescimento acelerado que, quando entram na fase early stage, têm de recorrer ao ecossistema norte-americano para levantar segundas e terceiras rondas de investimento, para encontrar bons mentores, para recrutar talento tecnológico e para integrar redes de inovação.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia