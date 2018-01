Pub

"Just walk out shopping" é o novo conceito que a Amazon diz ter inventado e que está agora a pôr em prática com as lojas Amazon Go.

A Amazon estreia esta segunda feira, 22 de janeiro, em Seattle, nos Estados Unidos, a primeira loja sem checkout, ou seja, sem filas de espera para as caixas registadoras, nem obrigatoriedade de pagamento imediato, noticia o Financial Times. "Just walk out shopping" é o novo conceito que a Amazon diz ter inventado e que está agora a pôr em prática com as lojas Amazon Go, cuja entrada e saída é controlada apenas por torniquetes, como nos que existem no metro, por exemplo.

