Ensino Superior. Os cursos com mais empregabilidade na hora de escolher

Eu até me acho com mais direitos em Lisboa do que a Madonna. Vivo cá há 50 anos, conheço a cidade como a palma das minhas mãos, ainda ela andava a dizer que se portava como uma virgem já eu andava pelas casas de fado. E tenho a certeza absoluta de que ela vive com muito mais desafogo financeiro do que eu - que já não vivo mal. No entanto, a câmara da minha cidade resolveu ceder uns quantos lugares de estacionamento baratos à Madonna. Fê-lo sem cometer nenhuma ilegalidade, cumprindo as necessárias formalidades e, como já é público, não é caso isolado, longe disso.