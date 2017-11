Pub

A dívida contraída pelos particulares junto do setor financeiro subiu 200 milhões de euros em setembro face ao mês anterior

A dívida contraída pelos particulares junto do setor financeiro subiu 200 milhões de euros em setembro, face ao mês anterior, contrariando a queda registada no endividamento do setor púbico e do setor privado, segundo o Boletim Estatístico do Banco de Portugal.

