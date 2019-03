Os modelos económicos clássicos assentam em pressupostos simplificadores (informação perfeita; racionalidade) que os próprios economistas reconhecem (mau era!) não refletem a tomada de decisão no dia-a-dia. O estudo desses comportamentos “desviantes” da norma modelizada deu origem ao que foi crismado, num anglicismo forte, “behaviorismo”. A preocupação com a aplicação, incluindo ao nível do desenho de políticas, é um denominador comum. O prémio Nobel Richard Thaler sugere que, não poucas vezes, um “empurrãozinho” (“nudge”, no original”), bem calibrado, pode ser mais eficaz do que, por exemplo, os incentivos clássicos ou as proibições ou recomendações, mais ou menos paternalistas. Tanto nos Estados Unidos da América como no Reino Unido, há unidades de “nudge” a analisar e aconselhar no desenho das políticas.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia