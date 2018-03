Pub

O Novo Banco ativou o mecanismo de capital contingente que prevê a injeção de 790 milhões de euros no banco por parte do Fundo de Resolução.

O Fundo de Resolução garantiu que o valor do financiamento do Estado para realizar uma injeção no Novo Banco não vai exceder os 450 milhões de euros, já que aquela entidade tem alguns recursos próprios.

