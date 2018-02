Pub

O secretário de Estado adjunto e das Finanças, Mourinho Félix, não descarta que se tenha de injetar mais dinheiro no Novo Banco.

O Novo Banco ainda não apresentou os resultados de 2017, mas as indicações são de prejuízos avultados. Mourinho Félix, secretário de Estado adjunto e das Finanças, diz que ainda não existe a informação se será necessária uma injeção de capital, mas não descarta esse cenário. Em entrevista do Dinheiro Vivo/TSF elogia a gestão de Paulo Macedo na CGD e defende que o banco público continua com as comissões mais baixas do mercado. Em relação ao Montepio defende que, a acontecer um investimento da Santa Casa, "conceptualmente" não deveria ser considerado ajuda de Estado. Mas que essa questão teria de ser avaliada.

