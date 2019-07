Empresas que mais consomem floresta não divulgam dados

A grande maioria das empresas do mundo que mais consomem floresta não divulga os dados sobre esse impacto e das que os divulgam 24% pouco ou nada fazem para reduzir a desflorestação. Os dados fazem parte de um relatório hoje divulgado pela organização ambientalista Carbon Disclosure Project (CDP, com sede no Reino Unido), que tem como objetivo levar empresas e governos a reduzir as emissões de gases com efeito de estufa, e proteger os recursos hídricos e florestais.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia