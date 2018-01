Pub

O regime legal que durante cinco anos permitiu o pagamento dos subsídios em duodécimos chegou ao fim. Mas é possível mantê-lo.

Ao longo de cinco anos (de 2013 a 2017) os trabalhadores do setor privado puderam optar por receber metade de cada um dos subsídios (de férias e de Natal) em duodécimos e o restante nas datas previstas no Código do Trabalho.

Este regime temporário cessou com a entrada em vigor da lei do Orçamento do Estado para 2018 mas, havendo acordo entre a empresa e o trabalhador, é possível manter este sistema de pagamento faseado. Este é o entendimento de vários advogados da área laboral ouvidos pelo Dinheiro Vivo.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia