Empresas da bolsa lucram menos 65 milhões no arranque do ano

Os primeiros três meses do ano não foram positivos para a maior parte das empresas da bolsa portuguesa: o lucro acumulado desceu 8,85%, totalizando 669,5 milhões de euros. Foram menos 65 milhões que no primeiro trimestre de 2018. E há mudanças no ranking das cotadas mais lucrativas do PSI20. Na Europa, as grandes empresas também tiveram um trimestre menos lucrativo, começando a pagar a fatura da guerra comercial e do Brexit.

