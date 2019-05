Empresa nortenha revoluciona transporte de mercadorias em frio

A APP – Advanced Products Portugal, empresa da Maia especializada no desenvolvimento de soluções para o transporte de mercadorias em frio, acaba de lançar no mercado uma embalagem desenhada especificamente para a indústria vinícola exportadora. A nova embalagem tem em conta as necessidades de manter a total qualidade do produto entre a saída da empresa produtora até à chegada ao destino. “Há situações em que o vinho viaja 25 dias num navio e é preciso que não haja oscilações na temperatura”, sublinha Manuel Pizarro, CEO da APP.

