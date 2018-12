EMEL chega a todas as freguesias de Lisboa em 2020

Em entrevista ao Jornal de Negócios e à Antena 1, o presidente da EMEL - Empresa Municipal de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa -, Luís Natal Marques, afirmou que a empresa está a criar 20 mil lugares de estacionamento tarifado por ano com vista a cobrir todo o município de Lisboa em 2020.

"A gestão de conflitos entre os que cá moram e os 370 mil veículos que entram diariamente é uma geometria de muito difícil resolução", diz Luís Natal Marques.

O objetivo de cobrir todas as freguesias com estacionamento tarifado até 2020 já foi definida em 2017 na Assembleia Municipal de Lisboa, de acordo com o responsável. O processo está a ser realizado de forma gradual. "A ideia é a criação por ano de 20 mil lugares tarifados". As tarifas vão manter-se inalteradas em 2019, mas a possibilidade de aumentar o horário de estacionamento pago em algumas zonas da cidade está em cima da mesa.

