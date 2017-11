Pub

A 1 de dezembro os nomes dos candidatos serão tornados públicos e a 4 de dezembro terá lugar a votação

A duas semanas de ser conhecido o nome do sucessor de Jeroen Dijsselbloem na liderança do Eurogrupo, todas as atenções estão voltadas para Mário Centeno.

