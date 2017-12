Pub

O espaço abriu na semana passada e disponibiliza 17 novos espaços

O El Corte Inglés Lisboa investiu sete milhões de euros e criou 250 postos de trabalho na criação do espaço Gourmet Experience, no topo do edifício da capital portuguesa, informou hoje a empresa em comunicado.

O espaço abriu na semana passada e disponibiliza 17 novos espaços, sobretudo espaços de restauração de chefes de cozinha portugueses e estrangeiros, vários deles galardoados com estrelas Michelin.

O El Corte Inglés diz que o Gourmet Experience nasce do "compromisso de melhorar permanentemente a sua oferta e os seus espaços num espírito de inovação permanente e de constante adaptação às novas tendências, procurando, ao mesmo tempo, surpreender os visitantes".