A EDP Serviço Universal, do grupo EDP, acordou vender à Tagus-Sociedade de Titularização de Créditos, uma parcela do défice tarifário de 2017, no montante de 584 milhões de euros, acrescidos dos respetivos juros, anunciou a eléctrica.

