EDP vende 52,4% do défice tarifário de 2019 por 609 milhões

A EDP Serviço Universal, comercializador de último recurso do sistema elétrico português, empresa detido a 100% pela EDP – Energias de Portugal, informou esta segunda-feira em comunicado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que “acordou a venda sem recurso, através de seis transações individuais, de 52,4% do défice tarifário de 2019, relativo ao sobrecusto com a produção em regime especial, por um montante de 609 milhões” de euros.

