Os Amarelos que hoje ameaçam mostrar a sua existência são um efeito secundário do cancro da geringonça. Esse cancro é, desde o primeiro minuto, a luta fratricida entre a força sindical do PCP/CGTP e a nova atuação sindical do Bloco de Esquerda (BE). Este contrapoder ao PS segmenta-se por "grupo de interesse", um a um, sejam professores, maquinistas ou trabalhadores do Estado, colocando em cima da mesa o maior problema da nossa situação: até onde pode ir o nível de impostos para pagar a paz social. E a esquerda custa sempre mais aos contribuintes?