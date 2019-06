Felipão, o selecionador português durante o Euro 2004, fala ao DN do torneio que arrancou em Portugal há precisamente 15 anos. Elogia o ambiente vivido entre jogadores e adeptos e considera que o país entendeu e desculpou a derrota na final com a Grécia, que serviu para lançar as bases para o sucesso atual da equipa das quinas.