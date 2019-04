Economia americana cresce 3,2% e supera estimativas dos analistas

A economia norte-americana avançou 3,2% no primeiro trimestre deste ano face ao mesmo período de 2018, impulsionado pelo crescimento do comércio e dos inventários, de acordo com a Bloomberg, que cita dados do Departamento do Comércio dos EUA. A evolução destas duas componentes compensou o abrandamento do consumo e dos gastos das empresas.

