O concurso está marcado para 14 de maio, em Londres. A companhia aérea promete ainda aos vencedores um encontro com o casal real britânico.

A easyJet está à procura do seu casal real. Através de um concurso, a companhia aérea quer encontrar o casal mais parecido com o príncipe Harry e com a ex-atriz Meghan Markle. A companhia low-cost promete assim aos dois vencedores, um ano de viagens grátis para qualquer destino, desde que dentro da rede de rotas europeias da easyJet, e a oportunidade de conhecerem o casal britânico mais famoso do momento.

