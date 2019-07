É oficial. Luís Cabral é o novo CEO da dona da TVI, acaba de comunicar a Media Capital ao mercado.

Até aqui administrador da MCR, Luís Cabral substitui Rosa Cullell na liderança do grupo dona da TVI e da Rádio Comercial. Cullell ocupava o cargo desde 2011.

"É com enorme sentido de responsabilidade que assumo esta liderança. Aceito o repto com a convicção de que temos todas as ferramentas para enfrentar com sucesso os desafios que temos pela frente", adianta Luís Cabral, citado em comunicado enviado pelo grupo.

"Agradeço a confiança que me foi depositada pelo Grupo Prisa, ao qual continuarei ligada, e agradeço em especial o empenho e a amizade de toda a equipa da Media Capital que me acompanhou durante o caminho. A solidez financeira, o talento criativo e a total independência da nossa informação dão-me a total confiança de que o grupo Media Capital vai ser protagonista e líder na transformação do mercado audiovisual português", frisou Rosa Cullell, citada em comunicado.

A mudança na liderança executiva do grupo surge uma semana depois de a Bloomberg ter noticiado que a espanhola Prisa (que controla o grupo) estava a ponderar uma alteração estratégica, que passava também por uma mudança na liderança de topo.

