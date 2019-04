É oficial. Cepsa já começou a vender eletricidade em Portugal

Tal como o Dinheiro Vivo já tinha avançado, a Cepsa avançou em Portugal para a comercialização de eletricidade. Para já as operações começaram com o fornecimento de energia elétrica aos escritórios da Cepsa em Lisboa e durante este mês, ampliam-se à fábrica de distribuição e armazenagem de Matosinhos, no Porto. Ao longo de 2019 a petrolífera fornecerá também energia aos postos de abastecimento da rede Cepsa em Portugal.

