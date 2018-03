Pub

Grupo comprou ainda antigo edifício da Universidade Independente para instalar escola internacional para 900 alunos. Querem abrir em 2019

O grupo Martinhal vai investir 130 milhões na zona do Parque das Nações. O grupo dono do Martinhal em Sagres, do hotel Quinta da Marinha em Cascais e do Martinhal Lisbon Chiado compraram dois terrenos com um total de 13 mil metros quadrados onde vão desenvolver dois projetos na zona oriental de Lisboa, noticiou o Expresso.

