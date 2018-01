Pub

Para tirar as dúvidas, a empresa mandou um investigador aos restaurantes para recolher algumas garrafas

Uma empresa de águas belga acusa dois restaurantes de Bruxelas de falsificarem a sua água mineral, servindo água da torneira engarrafada aos clientes, avança o diário belga Echo.

A dona da água mineral Vals, uma marca premiada, diz que a fraude foi descoberta por investigadores depois de análises à água engarrafada vendida nos restaurantes.

As primeiras suspeitas surgiram em 2015, depois de uma queda nas vendas de garrafas de água Vals nas duas unidades. O facto de algumas garrafas serem devolvidas com água também levantou dúvidas, escreve o Echo. Assim, foram feitas análises que levaram à conclusão que era água da torneira.

Para tirar as dúvidas, a empresa mandou um investigador aos restaurantes para recolher algumas garrafas. Segundo a Haacht, o investigador foi informado por um empregado de que os clientes podiam escolher um menu com água mineral ou com água da torneira - apesar de o homem ter depois retirado o que disse.

A Haacht quer agora o fim do contrato de fornecimento a estes restaurantes, bem como uma compensação. Os restaurantes contestam os procedimentos, desde a forma como as garrafas foram conseguidas às análises.