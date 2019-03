Do clima à mobilidade, há economia em tudo

Médio Oriente e África serão regiões inabitáveis devido às alterações climáticas, e a pressão migratória vai aumentar.” Este foi um dos vários alertas deixados por Al Gore, autor do livro An Inconvenient Truth e ex-vice-presidente dos Estados Unidos da América. Al Gore, que veio ao Porto nesta quinta-feira para o Climate Change Leadership Summit, não poupou críticas aos políticos e à sua falta de atuação nem se esqueceu de pôr no centro das críticas o seu próprio país. “As alterações climáticas são uma ameaça à paz e à estabilidade”, avisou, na medida em que a falta de água e comida vai agravar as crises de refugiados. O problema da emigração não é só político ou social, é tremendamente económico e tenderá a agravar-se.

