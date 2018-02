Pub

A dívida pública chegou a dezembro de 2107 num valor mais alto do que um ano antes, mas o seu peso no PIB recuou para níveis de 2012.

O ano de 2017 fechou com o peso do endividamento público no Produto Interno Bruto a situar-se em 126,2%. São menos 4,1 pontos percentuais do que no final de 2016, segundo mostram os dados publicados esta quinta-feira pelo Banco de Portugal.

