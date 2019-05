Diretor de Finanças do Porto pede demissão e ministério “aceita prontamente”

Escreveu 30 mil páginas ao longo de meio século na sua velha máquina Remington. Santiago Badariotti Merlo, o mordomo da família do embaixador brasileiro Moreira Salles, quis registar todas as histórias do mundo da aristocracia. Vivia na casa da Gávea, no Rio de Janeiro, como quem vivia no Palácio Pitti, em Florença.