Dinheiro Vivo é pela primeira vez líder dos económicos no digital

Pela primeira vez, o Dinheiro Vivo assumiu a liderança no digital da informação económica, consolidando a tendência crescente de audiência desde o início do ano. Em março, segundo dados auditados do ranking netAudience, da Marktest, a marca do Global Media Group – dono do Diário de Notícias, TSF e Jornal de Notícias, entre outros títulos – alcançou uma audiência multiplataforma de 1,13 milhões de pessoas. Abaixo ficou o Jornal de Negócios, com menos cerca de oito mil utilizadores.

