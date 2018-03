Pub

O Deutsche Bank anunciou esta terça-feira ter chegado a acordo para vender o seu negócio de retalho em Portugal ao ABANCA Corporación Bancaria S.A.

O valor da operação não foi revelado, apenas que ambas as instituições financeiras "estão empenhadas" na conclusão da transação no primeiro semestre de 2019.

Desta forma, referem, o Deutsche Bank vai continuar a executar a estratégia de "se concentrar nas suas áreas de atividade mais relevantes e reduzir a complexidade da sua operação".

A conclusão da venda ao ABANCA fica condicionada às aprovações regulatórias exigidas, entre outras condições operacionais.

O ABANCA é, segundo o mesmo comunicado, a instituição financeira líder no Noroeste de Espanha, com 640 balcões e mais de 4.600 colaboradores.

Atualmente, o ABANCA já opera em Portugal através de quatro balcões, com um modelo de negócio focado nas pequenas e médias empresas.

Esta transação faz parte do plano estratégico "no sentido de reforçar a presença em Portugal e, complementarmente, crescer nos segmentos estratégicos de particulares e de 'private banking'", acrescentam.

Por seu lado, o Deutsche Bank vai manter uma presença em Portugal, através da sucursal Deutsche Bank Portugal, que desenvolverá atividade ao nível da banca corporativa e de investimento, "incluindo Global Transaction Banking, prestando serviços bancários às empresas nacionais e estrangeiras, instituições financeiras, ao Estado e demais entidades públicas".

"Nos outros mercados, o Private & Commercial Bank (retalho) continua a ser uma área de negócio estratégica para o Grupo Deutsche Bank", reforça o banco, acrescentando que em Portugal "irá trabalhar em parceria com os clientes, reguladores, colaboradores e outros 'stakeholders' [parceiros] com o objetivo de assegurar uma transição suave" para o ABANCA.