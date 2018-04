Pub

Sindicatos afirmam que expectativa de receber acréscimo salarial do descongelamento está a adiar a entrada na reforma.

Há funcionários públicos a adiar a entrada na reforma porque querem que a pensão seja calculada tendo já em conta o acréscimo remuneratório que resulta do descongelamento das carreiras. Por causa disso, os sindicatos preveem uma quebra nas saídas para a aposentação neste ano e no próximo, ainda que avisem que o impacto deste aumento salarial (que está divido em quatro fases) no valor da pensão é muito reduzido.

