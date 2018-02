Pub

A Nokia/HMD Global aproveitou ainda a véspera da MWC para mostrar mais quatro novos smartphones: Nokia 8 Sirocco, Nokia 7 Plus, Nokia 6 e Nokia 1.

Depois do 3310, a Nokia - ou melhor, a HMD Global, que detém os direitos da marca fundada na Finlândia - voltou a ressuscitar um telemóvel icónico, o 8810. Usado no filme Matrix, a nova versão do "telemóvel banana" é compatível com a tecnologia 4G, conta com uma câmara fotográfica de 2 megapixels, tem processador básico da Qualcomm, de 512 MB de memória RAM, 4 GB de armazenamento interno, ecrã de 2,4 polegadas e rádio FM.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia