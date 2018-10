Depois de tirar Portugal de lixo, Moody's sobe ratings da banca

A Moody's melhorou os ratings da dívida de longo prazo e de depósitos da maior parte dos bancos portugueses, uma decisão tomada após ter tirado a notação da dívida portuguesa de lixo na passada sexta-feira.

A agência melhorou a classificação da Caixa Geral de Depósitos e do BCP, se bem que ainda que em nível especulativo. Subiu as notações de Santander Totta e BPI para patamares mais confortáveis no território de grau de investimento. Para o Montepio manteve o rating mas melhorou a perspetiva. E meteu o Novo Banco sob revisão tendo em vista uma eventual melhoria da nota.

A Moody"s explica, num comunicado divulgado esta terça-feira, que estas melhorias foram motivadas "pela melhoria do rating da dívida pública de Portugal de Ba1 para Baa3 com perspetiva estável". Como consequência, a agência refere que o enquadramento macro melhorou e destacou a "melhoria do ambiente operacional dos bancos portugueses, particularmente a força económica do país".

Essa melhoria levou a agência a "rever os perfis financeiros e de crédito individual de todos os bancos portugueses, tendo também em conta o progresso no desempenho de vários bancos".

