Défice regressa. Até abril são 1259 milhões de euros

Depois do bom desempenho do primeiro trimestre do ano, as contas voltaram ao vermelho em abril, mas sem impacto no saldo em contas nacionais (a que conta para Bruxelas) garante o Ministério das Finanças.

"A execução orçamental das Administrações Públicas até abril, em contabilidade pública, registou um défice de 1259 milhões de euros, representando uma melhoria de 786 ME face a 2018", refere o comunicado enviado esta segunda-feira pelo gabinete de Mário Centeno.

"A execução até abril encontra-se influenciada por efeitos sem impacto no défice em contas nacionais, no valor de cerca de 713 milhões de euros", garante o governo.

