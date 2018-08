Défice público aumenta por causa dos reembolsos de IRS e IVA

O défice público estava a diminuir desde o início do ano, mas o período de janeiro a abril registou um aumento face aos mesmos quatro meses do ano passado por causa dos reembolso de impostos. Segundo uma nota das finanças, "o saldo global degradou-se em 165 milhões de euros até abril influenciado pela redução do prazo médio de reembolso de IRS e IVA".

