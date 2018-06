Pub

Valor deste arranque de 2018 é bastante mais baixo do que há um ano porque nessa altura o governo avançou com a recapitalização da CGD.

O défice público do primeiro trimestre foi de 0,9% do produto interno bruto (PIB) ou 434 milhões de euros, indicou esta sexta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE). Olhando apenas para os primeiros trimestres, trata-se do registo mais baixo em 19 anos; é preciso recuar até ao começo de 1999 para encontrar um valor inferior (0,4%).

