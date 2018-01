Pub

Conselho de Finanças Públicas prevê que a recuperação da garantia do BPP fique "distante" dos 450 milhões de euros que as Finanças tinham previsto reaver ao longo de 2017.

O défice público português medido em contabilidade nacional deve ter ficado claramente abaixo de 1,4% do produto interno bruto em 2017, apesar de o governo não ter conseguiu reaver a maior parte do dinheiro relativo à ajuda dada no passado ao Banco Privado Português, diz um estudo do Conselho das Finanças Públicas (CFP), divulgado esta terça-feira.

