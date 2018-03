Pub

O Jumbo, do grupo Auchan, lidera a lista. Lisboa, Porto e Setúbal são os distritos onde é possível obter poupanças mais significativas

A Deco Proteste revelou hoje o resultado do novo estudo sobre as cadeias de supermercados mais baratos e neste "campeonato" quem ganha é o supermercado do grupo Auchan. "O Jumbo volta a ser a cadeia de supermercados mais barata em Portugal continental, à semelhança do que aconteceu em junho de 2017", revela a Deco. Em outubro de 2017, o primeiro lugar foi partilhado pelo Continente e pelo Continente Modelo.

O estudo divulgado hoje foi feito com base nos preços recolhidos entre setembro e novembro do ano passado.

Na segunda posição estão o Continente e o Continente Modelo, da Sonae. De acordo com a Deco, estes dois supermercados têm "uma média de preços 2% mais cara do que no Jumbo, para o mesmo cabaz de produtos".

Em terceiro lugar está o Pingo Doce, que subiu um lugar face ao último estudo. "Em outubro de 2017, o custo médio do cabaz" na cadeia de supermercados do grupo Jerónimo Martins "era de 10% mais caro que no líder. Agora a diferença é de 7%".

Já no Lidl e no Minipreço, para comprar o mesmo cabaz de produtos, o consumidor gasta "mais 14% do que no Jumbo", conclui o estudo hoje divulgado pela Deco, que refere ainda que Lisboa, Porto e Setúbal são os "distritos onde é possível obter poupanças mais significativas". "Para uma família que gaste 150 euros mensais no supermercado, a poupança anual pode chegar aos 250 euros".

Como foi feito o estudo

Para realizar este estudo, a Deco recolheu 110 290 preços, tendo em conta um cabaz de 141 produtos, em 70 concelhos. Foram analisados supermercados que existem em, pelo menos, 10 distritos e não foram tidos em conta descontos em cartão nem promoções condicionadas, que obriguem à aquisição de outros produtos.

Líder também vence na Internet

Desde 2016 que o Jumbo Online lidera o ranking das cadeias de supermercados mais baratas no digital. Mantém-se à frente do Continente Online, que pratica preços "2% mais caros do que o Jumbo", e do site do Intermarché, cujos preços praticados "são, em média,4% mais caros do que os do Jumbo".

Ilhas com "concorrência apertada"

É o Pingo Doce que lidera o ranking das cadeias de supermercados mais baratos no Funchal, na Madeira. Mas aqui a concorrência é "apertada". O Continente Modelo, que antes era o líder, desce para a segunda posição, "com preços médios de 1% mais caros" do que o supermercado do grupo Jerónimo Martins, tendo em conta "o mesmo cabaz de produtos".

Nos Açores, o cenário revela o contrário. O Continente Modelo mantém-se na liderança em Ponta Delgada e Angra do Heroísmo. No entanto, na ilha Terceira, "a liderança é partilhada com os supermercados Guarita".

Se tiver curiosidade de saber qual é o supermercado mais barato na sua região, pode consultar o simulador que a Deco disponibiliza no seu site.