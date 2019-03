De Carnaxide ao Bairro Azul, Lidl investe 25 milhões na Grande Lisboa

De Carnaxide ao Bairro Azul, o Lidl está a preparar um plano de aberturas na Grande Lisboa no qual investiu 25 milhões de euros. “Neste ano temos previsto na Grande Lisboa abrir quatro lojas: no Ikea de Loures, no Bairro Azul, temos a intenção de abrir em Carnaxide, num antigo terreno da SIC, e nos Olivais Sul. Vamos garantir duas aberturas, com uma perspetiva de quatro”, avança Alexis Latorre García, diretor do Lidl para a região de Lisboa.

