Apresentador de Alta Definição vai liderar a direção de programas da estação de Carnaxide

Daniel Oliveira será a partir da próxima semana o novo diretor-geral de entretenimento da Impresa, o grupo dono da SIC e do Expresso. O apresentador do programa Alta Definição passa a ser igualmente o novo diretor de programas de SIC e dos seus canais temáticos, ficando ainda responsável pelos produtos digitais na área de entretenimento do grupo.

