Da ignorância à fraude

A problemática da fraude exige um tratamento interdisciplinar. No trabalho colectivo e em rede temos envolvido o Direito (p. ex., no conhecimento das leis existentes), a Economia (p. ex., na determinação dos custos de uma fraude), a Gestão (p. ex., nos procedimentos organizacionais para detectar a fraude), a Engenharia Informática (p. ex. sempre que envolve a segurança informática), a Criminologia (p. ex. nas interligações entre certas fraudes e a criminalidade organizada transnacional), a Psicologia (p. ex. na percepção dos possíveis comportamentos individuais visando a prevenção), a Sociologia (p. ex. na explicitação dos conflitos de interesse existentes na sociedade), a Antropologia (p. ex. na inclusão da cultura nas políticas antifraude), as Matemáticas (p. ex. no cálculo da maior ou menor probabilidade de fraude numa dada situação), a História (p. ex. na explicitação dos elementos de mudança temporal), a Filosofia (p. ex. na interpretação da ética vigente). Diga-se em complemento que a esta amostra de saberes juntam-se as especificamente associadas ao tipo de fraude (p. ex. corrupção política, fraude no desporto, nas alfândegas ou na saúde) as muitas especializações em cada uma delas (p. ex. leituras micro ou macrosociais) e a própria natureza interdisciplinar de algumas (p. ex. a própria Criminologia).

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia