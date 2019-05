Curso de Verão Ocean Alive alia desporto, cultura e ciência

E se houvesse uma forma de estudar o mar, as espécies marinhas e a conservação do oceano e, ao mesmo tempo, fazer atividades físicas, como nadar, andar de barco, fazer snorkeling e observar golfinhos? É tudo isto, e mais ainda, que oferece o curso de verão de ciência marinha da Ocean Alive – ou mais precisamente, o Ocean Alive Summer Course –, uma iniciativa organizada em parceria com o Instituto Politécnico de Setúbal (IPS) e o programa Santander Universidades, que este ano, pela primeira vez, é direcionado aos estudantes universitários nacionais e estrangeiros. As inscrições para aquela que é já a 4.ª edição deste curso terminam no próximo dia 20 de maio.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia