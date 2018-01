Pub

CTT querem fechar as lojas até ao final de março

Os CTT já tem uma data para o encerramento das 22 lojas previstas no âmbito do plano de reorganização do operador postal: até final de março. E, apesar da contestação que a escolha dos espaços está a gerar junto da população e câmaras municipais, a empresa não pensa voltar atrás nas suas escolhas. E não fecha a porta a novos encerramentos. Redefinição da rede postal é "algo que fazemos com frequência", diz António Pedro Silva, administrador executivo dos CTT.

