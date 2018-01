Pub

Garantia foi dada pelo porta-voz dos CTT

Os CTT anunciaram esta quarta-feira que já existem acordos que permitirão manter os serviços postais em 14 dos 22 balcões que iam encerrar após restruturação.

A notícia está a ser avançada pela TSF, citando o porta-voz dos CTT, Miguel Salema Garção. O responsável disse no Fórum TSF que os CTT "não querem abandonar as populações", mas assinalou que a empresa precisa de se adaptar à "nova realidade". E acrescentou que já há acordos com as entidades locais, nomeadamente com as juntas de freguesia, para manter os serviços postais funcionar.

Também à TSF, o presidente da Câmara de Vila Real admitiu que existe um "princípio de entendimento" e que ainda não foi fechado qualquer acordo.

Em atualização