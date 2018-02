Pub

Fernando Gonçalves diz que em breve poderá haver novidades: "Estamos a chegar a entendimentos"

A contestação à Comissão de Trabalhadores da Autoeuropa tem subido de tom nas últimas semanas. Mas Fernando Gonçalves, coordenador do grupo eleito em outubro para negociar com a administração da fábrica de Palmela, lembra que "todos os processos negociais exigem tempo". Eque a Comissão vai continuar a negociar o caderno para 2018 independentemente do abaixo-assinado difundido entre os trabalhadores a reclamar a sua destituição.

