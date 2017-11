Pub

Cristiano Ronaldo é o protagonista da campanha de Natal MEO.

Ao som da música "You Got It", de Roy Orbison, com um novo arranjo natalício, a nova campanha de Natal MEO tem Cristiano Ronaldo como o presente mais aguardado. De acordo com a operadora, é uma campanha emocional, inspiradora e prestando homenagem ao espírito natalício, inspirada nos "contos de Natal" onde os desejos mais "inalcançáveis" se tornam realidade como por magia.

