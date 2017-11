Pub

MInistros da Energia da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP) estão reunidos na Foz do Iguaçu, no Brasil

Portugal propôs a criação de um grupo de trabalho para troca de experiências sobre medidas que visem combater a pobreza energética, no âmbito da reunião de ministros da Energia da Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), que está a decorrer em Foz do Iguaçu, no Brasil, com a presença do secretário de Estado da Energia, Jorge Seguro Sanches.

