Pub

O desconto "é limitado ao número de lugares disponibilizados com promoção, em cada comboio".

Ir de Lisboa ao Porto ou de Porto a Lisboa a partir de 5 euros ou de Lisboa a Faro ou de Faro a Lisboa por 4,5 euros no comboio Intercidades. A CP - Comboios de Portugal volta a promover a ligação por caminho-de-ferro entre as duas cidades e concorrer com os voos da Ryanair e as viagens de autocarro.

Leia mais em Dinheiro Vivo a sua marca de economia