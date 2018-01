Pub

Viagens têm de ser realizadas entre 14 de janeiro e 14 de março em segunda classe nos comboios Intercidades e Alfa Pendular

Ir de Lisboa ao Porto a partir de 5 euros ou de Lisboa a Faro por 4,5 euros no comboio Intercidades. Esta é a mais recente campanha da CP Comboios de Portugal para promover a ligação por caminho-de-ferro entre as duas cidades e concorrer com os voos da Ryanair e as viagens de autocarro. Estes bilhetes especiais serão postos à venda a partir de amanhã, 5 de janeiro, e estarão disponíveis até 15 de janeiro no portal da CP, na aplicação, na linha de atendimento e nas bilheteiras.

